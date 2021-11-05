أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) قرارا بتغييرات تنظيمية شملت تعيين 3 رؤساء فرق اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وجاء في القرار: تعيين ماجد خالد الحويلة رئيسا لفريق عمل تخطيط تقنية المعلومات ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة تقنية المعلومات، وتعيين عاصم يوسف عبدالرحمن رئيسا لفريق عمل التطبيقات الشاملة ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة تقنية المعلومات.



وفي مجموعة العلاقات العامة والإعلام تم تعيين منال أحمد الرشيد رئيسا لفريق عمل العلاقات الخارجية وتكون مسؤولة أمام مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام.