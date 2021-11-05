95 مليون دينار متوسط التداول اليومي بمحصلة 476 مليون دينار

مؤشر السوق الرئيسي يواصل الصعود.. وأسهمه ساهمت في قفزة السيولة

شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تحقيق قفزات أرقام مؤشراتها ومتغيراتها خلال تعاملات الأسبوع، وذلك على وقع الأجواء الايجابية التي باتت تنعم بها منذ الاستقرار السياسي الذي مهد الطريق له العفو الأميري، ليكون سوق الأسهم من أكبر المستفيدين من تلك الأجواء، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط وتسجيلها لمستويات جديدة لم تبلغها قبل أعوام.



وعزز من الحالة التفاؤلية لبورصة الكويت، استمرار كشف البنوك والشركات تباعا عن النتائج المالية المحققة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والتي جاءت مرضية للمساهمين والمتعاملين بالسوق بشكل كبير، حيث تشير الأرقام المعلن عنها حتى الآن الى ان النتائج النهائية لهذه الفترة المالية المهمة ستشهد نموا كبيرا، وهو ما سيترتب عليه بناء مراكز استثمارية جديدة لكل شرائح المتعاملين، ومن ثم استمرار الحراك الذي تشهده البورصة خلال المرحلة المقبلة.



وتأتي في مقدمة الأرقام القياسية التي حققتها بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع، حيث اضافت 596 مليون دينار للمكاسب السوقية لتبلغ القيمة الإجمالية مستوى لم تشهده منذ سنوات وهو مستوى 42 مليار دينار، حيث انهت البورصة تعاملات الأسبوع عند 42.191 مليار دينار ارتفاعا من 41.595 مليارا نهاية الأسبوع الماضي.



ومن الارقام القياسية ايضا قفزة المتوسط اليومي للتداول إلى 95 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 476 مليون دينار ارتفاعا من 81 مليون دينار بمحصلة 404 ملايين دينار الأسبوع الماضي، وكانت جلسة الأربعاء شهدت تدفقات بنحو 110 ملايين دينار، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ فترة بعيدة حتى في جلسة مراجعة فوتسي لأوزان الأسهم الكويتية.



والمتتبع لسوق الأسهم الكويتي في هذه الآونة، يلاحظ أن كثيرا من أسهم السوق الرئيسي بات لديها القدرة على جذب سيولة كبيرة، ربما تفوق في بعض الجلسات السيولة التي تحظى بها أسهم السوق الأول ذات القيم السعرية المرتفعة، وارتفعت احجام التداول بنسبة 24%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 3.658 مليار سهم ارتفاعا من 2.936 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



- ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1% بإضافة 77 نقطة ليصل إلى 7755 نقطة ارتفاعا من 7678 نقطة الأسبوع الماضي.



- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.7% بارتفاع 162 نقطة ليصل المؤشر إلى 6148 نقطة من 5986 نقطة.



- ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بمكاسب بلغت 101 نقطة ليصل إلى 7201 نقطة من 7100 نقطة الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



على صعيد آخر، عزز الأجانب توجههم الشرائي في البنوك المحلية، حيث رفعوا نسب تملكهم خلال تعاملات الأسبوع في5 بنوك وهي: الخليج، برقان، بوبيان، وربة، والدولي KIB، بينما انخفضت نسب ملكيات الاجانب في 3 بنوك هي الوطني، بيتك والأهلي، فيما استقرت في البنك التجاري وكذلك البنك الأهلي المتحد.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك 2.52 مليار دينار.



وارتفعت ملكية الاجانب في البنك الخليج بنسبة 0.39% ليصل الاجمالي إلى 10.81% بقيمة 82.1 مليون دينار، كما ارتفعت في برقان بنسبة 0.03% لتصل إلى 2.7% بقيمة 17.1 مليون دينار، وارتفعت في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.27% بقيمة 131.5 مليون دينار، وفي بنك وربة بنسبة 0.06% لتصل إلى 4.33% بقيمة 19.7 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة ملكية الاجانب في الدولي KIB بـ 0.06% ليصل الإجمالي إلى 4.78% بقيمة 12.3 مليون دينار.



وانخفضت نسبة ملكيات الأجانب في بنك الوطني بنسبة 0.03% لتصل إلى 20.81% بقيمة 1.480 مليار دينار، كما انخفضت الملكية في بيتك بـ 0.02% لتصل النسبة المجمعة إلى 10.87% بقيمة 774.4 مليون دينار، كذلك تراجعت في الأهلي بنسبة 0.01% بنسبة حالية 0.35% قيمتها 1.4 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.6% بقيمة 597 ألف دينار، وفي الاهلي المتحد عند 0.40% بقيمة 2.8 مليون دينار.