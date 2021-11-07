وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس جاء كما يلي:



صرح وكيل وزارة الأشغال العامة مطلع عام 2020 بأخذ موافقة مجلس الوزراء للمضي قدما في إجراءات التعاقد لمشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وتطوير الدلائل الملاحية وستباشر الأعمال في غضون الأيام المقبلة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: بالموقف التنفيذي للمشروع. وهل باشرتم الأعمال، بحسب تصريح وكيل الوزارة، خصوصا وقد اقترب عام 2021 على الانتهاء؟ مع موافاتي بتاريخ توقيع العقد الخاص بالمناقصة.

.. وما الموقف التنفيذي للعقد الاستشاري لشبكة الألياف الضوئية لجميع المناطق؟



وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي: صرح وكيل وزارة المواصلات في عام 2018 عن توقيع عقد استشاري لمشروع شبكة الألياف الضوئية للمرحلة الثالثة التي ستغطي جميع مناطق الكويت وأفادت بأن المناقصة ستطرح خلال عام 2021.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: الموقف التنفيذي للعقد الاستشاري. وهل انتهيتم من الأعمال بحسب تصريح وكيل الوزارة؟ مع موافاتي بموعد طرح المناقصة وقد شارف عام 2021 على الانتهاء؟