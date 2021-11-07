وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة قال في مقدمته:



تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا عن دراسة حكومية تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة.



ولما كان خفض الدعوم يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن في ظل العناء الذي يعيشه المواطنون من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.



طالب النائب خليل الصالح بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ مـا مـدى صـحـة إجـراء مجلس الوزراء دراسة تستهدف خفض الـدعوم خلال السنوات المقـبـلـة؟



2 ـ ما السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض الدعوم عنها وفقا للدراسة المزمع الانتهاء منها؟



3 ـ هل هناك تصور حكومي يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل في حال تطبيق خفض الدعوم على السلع والمواد التي يحتاجها المواطن؟



4 ـ هل تمت دراسة انعكاسات خفض الدعوم على القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج تلك الدراسة.



5 ـ ما الآليات الحكومية التي أعدتها الحكومة لحماية الفئات المتوسطة والمحدودة من ارتفاع الكلفة المعيشية في حال تطبيق الحكومة إجراءات خفض الدعوم.