وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- شروط معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة بقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية.



2- كشف بأسماء أعضاء لجان التعيينات ومحاضرها بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية.



3- هل عين في الكلية أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أو ضمن الجامعات المعتمدة من جامعة الكويت في الكلية حسب المادة 3 - بند 2 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس؟



4- لماذا عين أحد أعضاء هيئة التدريس في عام 2016 بدرجة أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية على الرغم من أن تخصصه هو «صعوبات التعلم بالأطفال»؟ هل تخصص صعوبات التعلم بالأطفال وثيق الصلة بالصحة العامة؟



5- هل نشر الأستاذ السابق ذكره 4 أبحاث فقط قبل تعيينه في مجلات Q1-Q2 على الرغم من أن خدمته الأكاديمية أكثر من 30 سنة؟



6- كم عدد الأبحاث التي نشرها منذ تعيينه كمؤلف أول ولها علاقة بالعلوم الاجتماعية والسلوكية؟ وهل نشر أي بحث كمؤلف أول له علاقة بالصحة العامة بالكويت؟



7- هل جميع الأبحاث المنشورة للأستاذ السابق ذكره بعد تعيينه كانت فقط عن سلطنة عمان؟