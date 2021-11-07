وجه النائب د.أحمد مطيع 4 أسئلة إلى كل من وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري: وجاء في سؤاله الأول إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جميع عقود شراء مسحات PCR من بداية الجائحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- هل وردت أي مخالفات أو ملاحظات من ديوان المحاسبة بخصوص عقود شراء مسحات PCR؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بها مرفقة مع ردود الوزارة.



3- ما الآلية التي اتبعتها الوزارة في تسعيرة PCR لدى المختبرات الطبية الخاصة؟ ولماذا تم تغييرها من 40 د.ك وصولا إلى 14.5 د.ك و9 د.ك؟



4- كم عدد المختبرات المرخص لها عمل فحص «كورونا» بواسطة مسحات PCR؟ وما أسماء هذه المختبرات؟ يرجى تزويدي بأسماء أصحابها مرفقة بتراخيصها.



5- هل هناك دراسات علمية حديثة أثبتت عدم دقة فحص PCR؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا لم تعتمدها الوزارة؟ وهل هناك بدائل لدى الوزارة لفحص PCR في حال قررت التخلي عنه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من السيرة الذاتية للدكتور مطلق السيحان ومؤهلاته العلمية، مع بيان تاريخ حصوله عليها، ومدى اعتمادها من الوزارة.



2- التقييم السنوي للدكتور مطلق السيحان منذ تعيينه في وزارة الصحة إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3- المناصب التي تقلدها المذكور منذ تعيينه في الوزارة إلى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان المكافآت والمميزات والمبالغ التي تقاضاها مقابل هذه المناصب.



4- اللجان التي شارك فيها المذكور منذ تعيينه في الوزارة إلى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المكافأة والمميزات والمبالغ التي تقاضاها مقابل هذه المشاركة.



5- هل جمع المذكور أكثر من منصب في وقت واحد سواء سابقا أو في الوقت الحالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه المناصب ومدى تعارضها أو ارتباطها ببعض، وأسباب تقليده إياها في وقت واحد في ظل وجود العديد من الكفاءات الكويتية.



6- ما مقدار الزيادات التي طرأت على راتب المذكور خلال السنوات الأربع الماضية؟ مع بيان سبب كل زيادة.



7- هل هناك مهام داخلية أو خارجية كُلف بها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هذه المهام وطبيعتها؟ وما الهدف منها؟ وهل أداها على أكمل وجه؟ وما النتائج التي ترتبت عليها؟ وما المكافآت التي تحصل عليها نظير أدائه لها؟



8- ما نوع الإجازات التي حصل عليها المذكور نظير المهام الخارجية؟



9- جدول عن الإجازات المستحقة له بأنواعها في جميع المناصب التي تقلدها خلال السنوات الخمس الماضية.



10- هل قُدمت بحق المذكور أي شكوى من موظفين أو مواطنين منذ تعيينه في الوزارة إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للجمارك في نقل وندب وتعيين الموظفين؟



2- عدد المعينين في الإدارة العامة للجمارك منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- عدد الموظفين المنقولين والمنتدبين إلى الإدارة العامة للجمارك، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات النقل والندب وبيان درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وشهادة الخبرة والأقسام التي انتدبوا ونقلوا للعمل فيها، لجميع الموظفين منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- عدد الموظفين المنقولين أو المنتدبين تعسفيا من دون رضاهم وأسباب نقلهم أو ندبهم.



5- هل حققت الدائرة القانونية مع المذكورين أعلاه بشأن مخالفات قد ارتكبوها وتطلب الأمر اتخاذ إجراء قانوني في حقهم؟



6- هل صححت الإدارة العامة للجمارك أوضاع المذكورين أو أعادتهم إلى وظائفهم الأصلية قبل النقل أو الندب؟



7- هل سجلت الجهات الرقابية ملاحظات أو أبدت اعتراضات على قرارات النقل أو الندب أو التعيين منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



8- عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة القانونية من الموظفين المنقولين أو المنتدبين منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل حققت الإدارة في هذه الشكاوى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج التحقيقات.



9- عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة القانونية ضد مدير الإدارة العامة للجمارك منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل حققت الإدارة في هذه الشكاوى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج التحقيقات.



ونص سؤاله الموجه إلى وزير الإعلام بما يلي:



بخصوص تشكيل وزير الإعلام والثقافة لجنة تحقيق بخصوص النتائج النهائية التي توصلت إليها لجنة جرد مواد الآثار والتراث الشعبي المسجلة في متحف الكويت الوطني والمتاحف التابعة له.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء أعضاء لجنة جرد مواد الآثار والتراث الشعبي المسجلة في متحف الكويت الوطني والمتاحف التابعة له مع بيان صفاتهم الاعتبارية.



2- تاريخ تشكيل اللجنة ومدة استمراريتها.



3- هل اجتمعت اللجنة المذكورة بخصوص اختفاء قطع أثرية من متحف الكويت الوطني والمتاحف التابعة له؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان التالي:



أ- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وتواريخها ومحاضر اجتماعاته.



ب- نتائج اجتماعات اللجنة.



ت- هل تأكد اختفاء قطع أثرية من متحف الكويت الوطني والمتاحف الأخرى التابعة له؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعدد هذه القطع وأنواعها ومسمياتها وقيمتها المادية، وهل صدر قرار بإيقاف مسؤولي المتاحف التي اختفت القطع الأثرية منها عن العمل؟



4- هل أمر الوزير بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نتائج اللجنة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان التالي:



أ- تاريخ تشكيل هذه اللجنة.



ب- كشف بأسماء أعضائها وصفاتهم الاعتبارية.



ت- محاضر اجتماعات اللجنة، إن وجدت.



ث- نتائج اجتماعات اللجنة.