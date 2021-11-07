رشيد الفعم



أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد، أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا لوضع أولوياتها «بما يخدم الكويت ومصالح المواطنين».



وشدد الحمد خلال حديثه لـ «الأنباء»، على أن «المالية» ستكون حريصة كل الحرص على مصالح الناس ومواءمتها مع الصالح العام وفقا لاختصاصها الأصيل حول الشق المالي في القوانين سواء المحالة من الحكومة أو المقدمة من قبل النواب.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء»، أن 5 نواب سيقدمون خلال الفترة المقبلة قانونا لـ «معالجة قضية القروض» باعتبارها أولوية نيابية، بالإضافة الى اقتراح آخر لزيادة علاوة الأبناء.



وأشارت المصادر الى أن النواب الـ 5 يجرون مشاورات حاليا لإعداد الصياغة «المقبولة» للاقتراح بما يتناسب مع الظروف المالية للدولة وحاجة المواطنين بحيث يكون القانون المقترح بصورة ومنظور وصيغة مختلفة وجديدة عن السابق.

وشددت المصادر ذاتها على ان قضية زيادة علاوة الأولاد مرتبطة بزيادة معدل التضخم في البلاد وثبات الرواتب منذ مدة طويلة وارتفاع كلفة المعيشة على أرباب الأسر الأمر الذي يحتم على المجلس والحكومة النظر في هذه القضية بعين الاهتمام ووضعها أولوية.



من جانب آخر، تعقد لجنة الشباب والرياضة اليوم اجتماعا لتحديد أولوياتها، كما تجتمع لجنة المرأة والأسرة ايضا لبحث جدول أعمالها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة.