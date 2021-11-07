وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، عن مناقصة الصيانة لطريق الملك فهد.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيانات مناقصة الصيانة لطريق الملك فهد مع توضيح إجراءات طرح المناقصة أو الممارسة.



2 ـ إذا كان العقد عن طريق الأمر المباشر، فما الأسس القانونية التي سمحت للوزارة بالتعاقد بالأمر المباشر، وكم قيمة هذا العقد؟



3 ـ ما الإمكانات التي أهلت الشركة صاحبة العقد ليكون التعاقد معها عن طريق الأمر المباشر؟



4 ـ هل هناك عقود أخرى تفوق قيمتها 100.000 دينار أبرمت بطريق الأمر المباشر خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود.