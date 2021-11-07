عبد الله قنيص



قال مصدر امني ان رجال شرطة البيئة أطلقوا صقرا قام مواطن باصطياده من داخل محمية.



إلى ذلك، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار جهود قطاع الامن العام ممثلا في إدارة شرطة البيئة للحفاظ على البيئة الفطرية وحماية عناصرها، تمكنت دورية لشرطة البيئة أثناء مراقبتها محمية صباح الأحمد الطبيعية من ضبط مركبة داخل المحمية بعد تسللها عن طريق سياج مقطوع، حيث تم ضبط قائد المركبة وبحوزته طائر (صقر)، والمحظور صيده وفق الاتفاقيات الدولية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الواقعة، وإحالتها الى الهيئة العامة للبيئة التي قامت بتحرير محضر ضبط ومصادرة الصقر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته الى بيئته الطبيعية داخل المحمية.