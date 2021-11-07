عبدالكريم أحمد



لجأت مواطنة إلى «الأنباء» شاكية تعرض ابنها التلميذ للاعتداء بالضرب الشديد والإهانة من قبل معلم داخل إحدى المدارس الحكومية في محافظة الأحمدي. وذكرت المواطنة أن ابنها التلميذ في الصف الثامن والبالغ 13 عاما كان يلهو مع زميله ويمازحه قبل دخول المعلم، إلا أن مشرف الجناح وهو معلم تربية فنية مر أمام الفصل فظن أنهما



يتشاجران. وأضافت: إن المشرف توجه إلى ابنها وقام بضربه بعصا خيزران على جنبه الأيسر وأصاب فخذه وكتفه، ولما أبلغه بأن الضرب بالعصا يؤلمه، قال له: «خذ بوكس على قلبك» ولكمه على صدره. وأكملت المواطنة: ان ابنها وإثر تعرضه للضرب والإهانة أمام زملائه قام بالبكاء رغم أنه كان عليه اختبار، مضيفة: إن المعلم المعتدي استدعاه وحذره من إبلاغ ذويه. وكشفت انها توجهت بابنها إلى الطبيب واستخرجت تقريرا طبيا بإصاباته تمهيدا لتسجيل قضية، كما أنها توجهت إلى المدرسة وواجهت المعلم المعتدي فأجاب بأن ضربه كان «بسيطا». ولفتت إلى أنها اشتكت لدى الإدارة فأبلغتها بانه ستتم إحالة المعلم المعتدي إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة للوقوف على الواقعة، مبينة أنها تنتظر ما سيؤول إليه التحقيق. وشددت المواطنة على أنها لن تتنازل عن حق ابنها الذي تعرض للضرب والإهانة أمام زملائه، ما سبب له ضررا نفسيا بالغا، داعية وزارة التربية إلى اتخاذ ما يلزم نحو وقف التعدي على الطلاب.