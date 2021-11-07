مبارك التنيب



ناشد المواطن (نايف.ع)، الذي سرق مجهول سيارته خلال تركها في وضعية تشغيل، كل من يعثر عليها أن يتواصل معه أو ابلاغ مخفر ام الهيمان حيث سجل قضية، مشيرا إلى أن سيارته اليابانية السوداء موديل 2019 زجاجها الأمامي مظلل. وقال المواطن في اتصال هاتفي مع «الأنباء»: تركت السيارة في وضعية التشغيل نحو الخامسة مساء لأداء صلاة المغرب مقابل منزلي في أم الهيمان، وانتبهت الى صوت اطار أو بالأحرى مركبة تسير بسرعة كبيرة، وحينما توجهت فوجئت بسيارتي وقد استقلها مجهول وهرب، لافتا الى انه استقل تاكسي وطارد المتهم حتى المهبولة، لكن أحد إطارات التاكسي انفجر. وأضاف: جاري وهو مطوع قال لي ان اللص كان على ما يبدو غير طبيعي وطلب منه ولاعة، مشيرا الى ان مفتاح مركبته بحوزته وان المركبة وفي حال إطفائها لا يمكن أن يعيد تشغيلها، وهو ما يرجح ان يقوم اللص بتركها في أي مكان، خاصة أنه من غير الممكن أن يتركها في وضعية التشغيل لمدة يومين.