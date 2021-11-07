سعود عبدالعزيز



أعلنت وزارة الداخلية عن ان قطاعي المرور والأمن العام ضبط 206 أحداث لقيادة مركبات من دون رخصة سوق منهم 79 حدثا يومي الخميس والجمعة فقط. وذكرت الوزارة في بيان لها ان جميع الموقوفين جار اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مهيبة بأولياء الامور مراقبة الابناء وعدم السماح لهم بقيادة المركبات حماية وحفاظا على أرواحهم.



من جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة عن قطاع المرور والعمليات عن ان اجمالي المخالفات التي جرى تحريرها خلال أسبوع وتحديدا في الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 الجاري عن تحرير 25282 مخالفة متنوعة وخلال الحملات التي شنها القطاع في مختلف محافظات الكويت تمت إحالة 64 مخالفا الى النظارة لارتكاب مخالفات جسيمة الى جانب ضبط 8 مطلوبين و25 مركبة مطلوبة، مشيرة الى انها احالت الى كراج الحجز 15 مركبة.



وظهر من خلال الاحصائية التفصيلية لقطاع المرور والعمليات والتي يرأسها اللواء جمال الصايغ ان ادارة العمليات حررت 3039 مخالفة وضبطت أكبر عدد من الاحداث بواقع 64 حدثا، اما رجال مرور العاصمة فحرر منتسبوه 3506 مخالفات وحرر رجال مرور حولي 7325 مخالفة وضبط 411 حدثا، فيما حرر رجال مرور الفروانية 3648 مخالفة، كما ضبط رجال مرور الاحمدي نفس هذا العدد من الأحداث الذين يقودون سيارات من دون رخصة سوق وحرر منتسبوه 2621 مخالفة.



أما رجال مرور الجهراء فحرروا 2511 مخالفة وضبطوا 19 حدثا فيما حرر رجال مرور مبارك الكبير 471 مخالفة اما رجال المهام فحرروا 1161 مخالفة وضبطوا 25 حدثا.