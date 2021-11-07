محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث الفحيحيل نهاية الاسبوع الماضي من ضبط شخص من غير محددي الجنسية يعمل لحساب عصابة منظمة متخصصة في بيع الدولارات واستبدالها بالعملة الكويتية. وبحسب مصدر امني، فإن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم خلال ارتكابه عملية نصب جديدة، وبالتحقيق معه اعترف بتورطه في 7 قضايا مسجلة في عدد مخافر، مشيرا الى ان مزيدا من التحقيقات ستجرى مع المتهم لمعرفة شركائه والمتعاونين معه. من جهة أخرى، ألقى رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء القبض على سيدة تعمل لحساب نصاب عربي خلال محاولتها بيع الوهم لمواطن وعبر تسليمه حقيبة يفترض ان بداخلها 100 ألف دولار ولكنه في الواقع فإن الدولارات التي كانت بحوزتها ما هي إلا اوراق مصورة لدولارات، والبعض الآخر ورق ابيض، وتبين من التحقيقات حسبما ذكر مصدر امني لـ «الأنباء» ان السيدة تعمل لحساب وافد عربي اعتاد في عشرات القضايا النصب على المواطنين بأن يوهمهم بقدرته على شراء العملة الكويتية مقابل الدولار بأسعار تزيد على محلات الصرافة.



وحول القضية وتفاصيلها، قال مصدر امني ان مواطنا تقدم الى مخفر الجهراء وذكر ان شخصا يحوز هاتفا خليجيا تواصل معه واتفق معه على استبدال 3 آلاف دينار كويتي مقابل 11500 دولار اميركي أي بزيادة تقارب الـ 1500 دولار عن محلات الصرافة. وأضاف المبلغ ان الشخص طلب منه ان يتجه الى احدى المناطق في الجهراء ويسلم شخصا من طرفه الدنانير وسوف يسلمه المبلغ المتفق عليه بالعملة الدولارية. وبعد تسلم الشخص الـ 3 آلاف دينار ترك حقيبة بها اوراق بيضاء. وأضاف المصدر: تم الطلب من المجني عليه تزويد رجال مباحث الجهراء برقم المتهم الذي تواصل معه بهاتف خليجي، حيث قام رجال مباحث الجهراء بالتواصل معه وإبلاغه بالرغبة في استبدال 30 ألف دينار، وبالفعل ابدى المتهم استعداده لذلك، وطلب من مصدر المباحث ان يلتقي مندوبا عنه مقابل احد الأسواق الشعبية في منطقة خيطان.



وذكر المصدر: فوجئ رجال مباحث الجهراء بأن سيدة هي من تسلم المصدر المبلغ ليتم القبض عليها قبل ان تهرب وقد عثر بحوزتها على دولارات مضروبة اعترفت بأنها مجرد وسيط للوافد العربي، وكانت ستقوم بالمهمة مقابل حصولها على عمولة 10% أي 3 آلاف دينار، مشيرة الى انها لم تعرف المتهم الرئيسي ولم تلتق به من قبل، وكل تواصلها معه عبر الهاتف.