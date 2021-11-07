سيقدم ميلان أوراق اعتماد فوزه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام «ضيفه» حامل اللقب إنتر في ديربي ميلانو اليوم، حيث يأمل «الروسونيري» في متابعة أفضل بداية في تاريخه في «سيري أ»، فيما يسعى «النيراتزوري» لإلحاق أول خسارة بغريمه هذا الموسم والاقتراب أكثر من المقدمة، وذلك عندما يتواجهان في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة.



سيكون ديربي ميلانو، الذي يحمل الرقم 175 في تاريخ الدوري، محطة مهمة للفريقين، فميلان يحتل مركز الوصافة مع 31 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، متقدما بفارق 7 نقاط عن إنتر الثالث. وتميل الأرقام لصالح إنتر مع 67 فوزا مقابل 52 لميلان في الدوري، كما يخوض رجال المدرب سيموني إنزاغي اللقاء متسلحين بفوزهم في 5 من مبارياتهم الست الأخيرة في الكالتشيو ضد ميلان.



في المقابل يقارب رجال المدرب ستيفانو بيولي ديربي في «سان سيرو» بصورة مغايرة، فقد فازوا في 10 من مبارياتهم الـ 11 في «سيري أ»، منها السبع الأخيرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخهم.



كما سيكون الديربي عبارة عن مواجهة بين عنصري الشباب والخبرة، حيث يبلغ معدل أعمار تشكيلة لاعبي ميلان 25 عاما و255 يوما، على الرغم من أنه يضم في صفوفه المهاجمين المخضرمين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) والفرنسي أوليفييه جيرو (35)، فيما يبلغ معدل أعمار تشكيلة إنتر 28 عاما و325 يوما.



من ناحيته، يحتل إنتر المركز الثالث مع 24 نقطة على الرغم من خسارته مباراة واحدة فقط في الدوري حتى الآن، مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات.



ويتفوق إنتر على ميلان في الساحة الاوروبية، حيث جدد فوزه على شريف تيراسبول المولدافي 3-1، ما وضعه على مشارف التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم، في حين يتذيل ميلان قاع مجموعته مع نقطة يتيمة من تعادل مقابل 3 هزائم. من ناحيته، يتطلع نابولي المتصدر والذي لم تهتز شباكه سوى 3 مرات ولم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الحالي، إلى تمديد نجاحاته وتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستقبل على أرضه فيرونا الثامن. ويحل روما ضيفا على فينيتزيا، فيما يلتقي سامبدوريا مع بولونيا، ويستضيف أودينيزي نظيره ساسولو، ويتواجه لاتسيو مع ساليرنيتانا.