عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بتغلبه على فرايبورغ 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس ملعب النــادي البافـاري ستـاد «أليانـز ارينا» ضمــن منافسـات الجولــة الـ 11، ليرفع البايرن رصيــده إلى 28 في الصــدارة، فيمــا بقي فرايبـورغ على رصيده السابق بـ 22 نقطــة فــي المركز الثالــث، وسجــل هدفي بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا (30)، وروبرت ليفاندوفسكي (75)، فيما سجل هدف فرايبورغ الوحيد جانيك هبيرر (90+3).



وفي مواجهات أخرى، تغلب بوخوم على هوفنهايم 2-0، وارمينيا بيلفيلد على شتوتغارت 1-0، فيما خسر أوغسبورغ من نظيره فولفسبورغ 0-1.