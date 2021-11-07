استعاد لنس توازنه ومعها الوصافة وإن كانت مؤقتا، وذلك باكتساحه ضيفه تروا 4-0 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليتمكن من استعادة مركزه مؤقتا بعدما رفع بانتصاره السابع للموسم رصيده الى 24 نقطة.



وحسم لنس النقاط الثلاث والهزيمة السادسة هذا الموسم لتروا الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر موقتا، في الشوط الأول بعدما تقدم على ضيفه بثلاثية أرنو كاليمويندو (14) وويسلي سعيد (29) وجوناتان كلوس (35)، قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بواسطة الپولندي بريميسلاف فرانكوفسكي (60). وتقام اليوم 7 مباريات، حيث سيلتقي مرسيليا مع ميتز، ولوريان مع بريست، ونانت مع ستراسبورغ، وريمس مع موناكو، وسانت إيتيان مع كليرمون فوت، ونيس مع مونبيلييه، ورين مع ليون.