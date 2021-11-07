بعدما حقق حلمه بالعودة إلى عشقه برشلونة كمدرب بعد تألقه في صفوفه كلاعب، سيكون على تشافي هرنانديز معالجة خمسة أمور في النادي الكاتالوني من أجل إعادته إلى السكة الصحيحة.



وحسم برشلونة التعاقد مع لاعبه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي والموسمين القادمين خلفا للهولندي المقال رونالد كومان، وذلك بعدما سبقه إلى ذلك السد القطري الجمعة بالإعلان عن توصله لاتفاق يقضي برحيل مدربه الإسباني إلى «كامب نو». وسيكون تشافي أمام مهمة شاقة من أجل إعادة الفريق إلى المكانة التي كان عليها وتلقي وكالة فرانس برس نظرة على 5 أمور يجب معالجتها في «بلاوغرانا».



1- تقليص الفجوة مع رباعي صدارة الترتيب.



2- التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وقد أنعش برشلونة حظوظه بالتأهل الى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزين تواليا على دينامو كييف الأوكراني، وذلك بعد خسارتين مذلتين بنتيجة واحدة 0 - 3 أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا البرتغالي.



3- تحسين أسلوب اللعب: تركزت أبرز الانتقادات الموجهة الى كومان على أسلوبه في اللعب، حيث افتقرت العديد من العروض إما إلى الإبداع أو الشعور الواضح بالخطة.



4- الاعتماد على المواهب الشابة: من أبرز إنجازات كومان أنه روج لمجموعة موهوبة من الشباب، وسيكون التحدي الآن أن يستفيد تشافي إلى أقصى حد من إمكاناتهم.



5- طوي صفحة ميسي: تسبب انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان بفجوة هائلة في برشلونة، حيث كشف غيابه عن الشقوق التي غطاها الأرجنتيني لفترة طويلة.