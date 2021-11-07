ستكون صورة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا على قمصان لاعبي نابولي في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل بطل مونديال 1986 في 25 نوفمبر 2020، بحسبما أعلن النادي الجنوبي. ونشر متصدر الدوري في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مبارياته الثلاث المقبلة في «سيري أ» ضد فيرونا وإنتر ميلان حامل اللقب في 21 الجاري ولاتسيو في 28 منه، وعليها صورة كبيرة للأسطورة في النصف السفلي الأمامي للقميص. وكتب النادي على موقعه الرسمي «بعد عام من وفاته، يكرم نابولي بذلك بطلا عظيما، ورمزا لحقبة وأيقونة لكرة قدم العالمية».