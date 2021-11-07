تعثر تشلسي في سعيه للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فرض عليه ضيفه بيرنلي تعادلا إيجابيا 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «ستامفورد بريدج»، وسجل هدف تشلسي كاي هافيرتز (33)، فيما سجل هدف التعادل لبيرنلي ماتي فيدرا (79)، ليخرج «البلوز» بنقطة وحيدة رافعا رصيده إلى 26 نقطة، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 18.



وفي مواجهات أخرى، تغلـــب كريستـــــال بالاس على ضيفه ولفرهامبتون 2-0، وخسـر برينتفورد على ملعبه من نوريتش سيتي 1-2.



السيتي يسترد اعتباره



بعد 3 هزائم وتعادل في مواجهاته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع جاره اللدود، استرد مان سيتي حامل اللقب اعتباره من مان يونايتد بإسقاطه في معقله «أولد ترافورد» بهدفين نظيفين في المرحلة الحادية عشرة.



واستحق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا النقاط الثلاث وتعويضه خسارته في المرحلة الماضية على أرضه ضد كريستال بالاس 0-2 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين، إذ سيطر على اللقاء تماما وكان بإمكانه أن يكرر ما فعله ليفربــول في «أولد ترافورد» حين أذل يونايتد بخماسية نظيفة في المرحلة قبل الماضية، لولا تألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا لاسيما في الشوط الأول.



ومن المؤكد أن هذه الهزيمة الرابعة ليونايتد هذا الموسم ستزيد النقمة على المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعدما بات فريق «الشياطين الحمر» بعيدا عن فرق الصدارة.



أما بالنسبة لسيتي الذي عرف تماما كيف يقفل المنافذ أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنعه من تعزيز غلته من الأهداف، فرفع رصيده الى 23 نقطة.



وحسم سيتي اللقاء بشكل كبير في الشوط الأول حين أهداه العاجي إيريك بايي هدف التقدم منذ الدقيقة السابعة بعدما حول الكرة بالخطأ في مرماه إثر عرضية من البرتغالي جواو كانسيلو، قبل أن يضيف مواطن الأخير برناردو سيلفا الثاني في الرمق الأخير بعد عرضية من كانسيلو أيضا (45).



ليفربول ضيفاً على وست هام



ويسعى ليفربول اليوم إلى مواصلة عروضه القوية في الدوري عندما يحل ضيفا على وست، حيث يدرك مدرب «الريدز» الألماني يورغن كلوب صعوبة المباراة وأهمية حصد النقاط الثلاث، لذلك كعادته سيبادر للهجوم منذ الدقيقة الأولى لكي يأمن النتيجة كما حدث في دوري الأبطال الأوروبي عندما تأهل مبكرا للدور الثاني بفوزه على اتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.



ويخوض مدرب توتنهام الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي أول مباراة رسمية له في الدوري عندما يحل ضيفا على إيفرتون على ملعب «غوديسون بارك».



وأشرف كونتي على فريقه ضد ضيفه فيتيس أرنهم الهولندي في مسابقة كونفرينس ليغ وحسمها 3-2 وأشرك فيها معظم لاعبي الصف الأول.



ويأمل أرسنال في مواصل صحوته بالآونة الأخيرة وصعوده سلم الترتيب عندما يستقبل واتفورد.



ويستضيف ليدز نظيره ليستر سيتي، في مواجهة يسعى فيها كلاهما لتحقيق نقاط المباراة كاملة.