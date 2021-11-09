وقعت مؤسسة البترول الكويتية أمس اتفاقية شراكة إعلامية مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك من أجل تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وتوفير بيئة أعمال مشجعة.



في هذا السياق، أكد العضو المنتدب لقطاع الموارد البشرية بالوكالة في المؤسسة أحمد الحمد، على ان هذه الاتفاقية تعد بداية لمرحلة إيجابية من العمل المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وذلك في إطار توجه المؤسسة الاستراتيجي لدعم الاتصال على الصعيدين المحلي والعالمي بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035، وأيضا بما يتماشى مع أساس عملنا الذي يرتكز على أن نكون منظومة متكاملة في أنشطتها وذات فكر مؤسسي موحد من خلال إقامة الشراكات وإعداد وتنفيذ برنامج شامل للاتصال وبناء العلاقات بما يتوافق مع الصالح العام لتعزيز وترسيخ القيم والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي بشكل متكامل ومستدام من جهة أخرى.



وشدد على تميز تلك الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وعلى مواصلة تطويرها بما يعود بالمنفعة على الجميع، متقدما بجزيل الشكر ووافر الامتنان على التعاون الملموس والجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الجهتين لإنجاح تلك الشراكة، متمنيا مزيدا من التوفيق والسداد في الفترة المقبلة.



من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد إن هذه الاتفاقية جاءت لتفعيل الشراكة المؤسسية بين الجهات الوطنية وترسيخ قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز استراتيجية الطرفين في مجال الاتصال والتوعية والتثقيف.



هذا، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين في الجهتين عبر تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التي تسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية القطاع النفطي ممثلا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والدور البارز الذي يمثله في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حجم الشريحة العاملة فيه والتي تعد من كبرى الشرائح الوظيفية في البلاد والخبرات الكبيرة فيه، مشيرة إلى حرص «نزاهة» على تفعيل دورها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الهيئة ودعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز سبل الوقاية منه، ونشر ثقافة الشفافية وسيادة القانون وصولا الى بناء بيئة مجتمعية حاضنة للنزاهة ضد الفساد، مشيدة بالتعاون الملموس من قبل مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى توقيع المذكرة، آملين أن تسهم في تحقيق نجاحات ثنائية مشتركة.