الوزان: بيلاروسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية جيدة وفرص واعدة خاصة بالصناعة والعقار

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، صباح أمس في مبنى الغرفة، نائب وزير الخارجية البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش، وسفير جمهورية بيلاروسيا لدى الإمارات أندي لوتشينوك، كما حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، والمدير العام رباح الرباح.



وقالت «الغرفة» في بيان صحافي إن الصقر أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة البينية والشراكات الاستثمارية، مشيرا الى أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، ما يحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.



وأعرب الصقر عن ترحيب الغرفة للتعاون مع الجانب البيلاروسي لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الحوافز التي تجذب رؤوس الأموال المباشرة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي.



وشدد على استعداد «الغرفة» لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي له خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية في العديد من دول العالم.



من جانبه، أعرب باريسيفيتش عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في بيلاروسيا.



من جهته، قال الوزان ان بيلاروسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية جيدة وفرص واعدة، لاسيما في قطاع الصناعة وقطاع العقار، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي تحول دون تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية هي عدم وجود خطوط مباشرة بين البلدين، معربا عن أمله أن يتم التواصل بين أصحاب الأعمال في المستقبل القريب للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.