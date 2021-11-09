سجل إكسبو 2020 دبي استقبال 2.942.388 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي. وتضمنت أعداد الزوار أكثر من 100 ألف من طلاب المدارس، في ضوء اعتزام الحدث الدولي تحفيز العقول الشابة بشكل أكبر أثناء أسبوع المعرفة والتعلم القادم في الفترة بين 12 و18 ديسمبر.



وفي الأسبوع الماضي، احتفل إكسبو 2020 دبي بيوم العلم الإماراتي، حيث رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علم دولة الإمارات، واحتفل الحدث الدولي أيضا باليوم الفخري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضاف د. يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب الاحتفال بالأيام الوطنية لكل من انتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وكولومبيا، وهولندا التي شهدت زيارة جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا وزوجته جلالة الملكة ماكسيما.



وتميزت احتفالات ديوالي، التي استمرت على مدار أسبوع كامل في إكسبو 2020 دبي، بمجموعة استثنائية من العروض الترفيهية، حيث احتفل مهرجان الأضواء الهندوسي بالأعمال الفنية للشقيقين الهنديين سالم وسليمان ميرشانت، وبمغني أغاني أفلام بوليوود المسجلة فيبول ميهتا. واستضافت سلسلة أمسيات جلسات إكسبو 2020 باقة من الفعاليات الموسيقية احتفالا بمهرجان الأضواء.



وانطلقت في إكسبو 2020 دبي فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن في 31 أكتوبر، بينما اختتمت فعاليات الأسبوع في 6 الجاري بالإعلان المبهر عن حصول أكثر من 120 من المباني الدائمة في إكسبو 2020 على شهادة الريادة في البيئة والتصميم البيئي (لييد). كذلك عقد المجلس العالمي للمرأة على هامش الأسبوع، والذي أعاد تصور شكل المدن والقرى لو كانت من تصميم النساء، بجانب إطلاقه «خريطة طريق توصيل الميل الأخير»، وهي مخطط لجعل الأحياء الفقيرة والعشوائية آمنة ومستدامة.