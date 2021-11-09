أعلنت مجموعة جي إف إتش عن تخارجها المبكر من محفظتها للمكاتب التكنولوجية بالولايات المتحدة، الذي تم استحواذه في عام 2019.



وتتكون المحفظة من أصل مكتبي من الفئة «أ» متخصص في علوم الحياة ويقع في مجمع ترايانجل بارك للأبحاث، نورث كارولاينا، الذي يعد أكبر مجمع للبحث العلمي والتطوير في البلاد.



ويعتبر الأصل الذي يتمتع بوضع بارز في المجمع، أكبر مركز للتوظيف في مجمع ترايانجل، ويتكون من 5 مبان بمساحة إجمالية قدرها 430 ألف قدم مربعة، بالإضافة إلى أرض قابلة للتطوير تبلغ مساحتها 270 ألف قدم مربعة.



وعلى مدى فترة الاستثمار، حقق الاستثمار العائد المستهدف، كما تم توقيت البيع للاستفادة من معدل الطلب القوي الحالي على علوم الحياة، بما يمكن جي إف إتش من تحقيق تخارج مبكر ومربح للمستثمرين. من المتوقع لهذا التخارج أن يحقق للمستثمرين عوائد تتجاوز نسبتها 50% تقريبا على مدى فترة الاستثمار.



قال عويس مجيد، مدير تنفيذي الأنشطة العقارية في المجموعة: يسعدنا أن نعلن عن تخارج آخر في التوقيت المناسب للمجموعة ومستثمرينا، يعد هذا إنجازا مهما آخر يؤكد قدرتنا المستمرة على الاستفادة من ظروف السوق المناسبة لتوظيف وإعادة أموال المستثمرين بنجاح.