يقدم بنك الكويت الوطني دعمه لبرنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة «Creative Confidence» للعام الثالث على التوالي. ويشارك الوطني في البرنامج كراع استراتيجي، حيث يقدم البرنامج للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.



ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 18 يناير 2022 حتى 27 مارس 2022، ويستضيف البنك المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.



وفي تعليقها، قالت مساعد مدير عام العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: إننا ملتزمون مع شركة «Creative Confidence» للعام الثالث على التوالي بإطلاق هذا البرنامج واستضافة المتدربين في مواقع التدريبات لدينا في البنك.



وأضافت: إن استمرارنا في البرنامج يعكس إيماننا بما يقدمه البرنامج للكفاءات الوطنية من الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة إلى ذلك النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة.



كما لفتت إلى أن القيمة المضافة الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل باعتباره يوفر قوى عاملة ذات كفاءة وذات خبرة لخوض غمار الأعمال.



وأشارت المطر إلى أن البرنامج تم إعداده لاستيعاب 30 متدربا. وتكفل بنك الكويت الوطني بدعمه انطلاقا من إيمانه بأهمية تقديم فرص فريدة واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.



واعتبرت المطر أن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.



بدورها، قالت سمية الجاسم، مؤسس Creative Confidence: إننا نفخر بمشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «تمكن»، وندعو الجامعيين حديثي التخرج إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية التي نقدمها بالتعاون مع أعرق مؤسسة مالية في الكويت لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين.



ولفتت الى أن برنامج تمكن يعتبر تجربة تدريبية مبتكرة الخريجين الكويتيين الشباب الذين معظمهم يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو في تأسيس أعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة والخبرة. وتكتسب هذه الفرصة أهميتها باعتبارها جسر عبور إلى قوى عاملة حقيقية.



يشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما ان برنامج «تمكن» يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.



وتعتبر Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية، لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.