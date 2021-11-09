







استمراراً لنهجه في دعم الكوادر الوطنية والاستعانة بها على مستوى القيادات العليا للبنك، أعلن بنك بوبيان عن إسناد منصب رئيس إدارة مجموعة تقنية المعلومات في البنك إلى عبدالله خليفة جاسم النصف بالإضافة إلى رئاسة إدارة مجموعة البيانات، وذلك في إطار التنامي المستمر لأهمية تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على تطبيقاتها وبنيتها التحتية من مراكز بيانات وخوادم وشبكات في تشغيل الخدمات الرقمية داخل البنك وإتاحتها للعملاء عبر القنوات المعتمدة وبما يحقق أهدف البنك الاستراتيجية في توفير الخدمات والمنتجات عالية الجودة لمختلف العملاء.



وقال البنك: يفخر بنك بوبيان دائما بتشجيع كوادره الوطنية ووضع ثقته الكاملة فيها، كما يعمل على توفير الأدوات التدريبية التي تعزز من قدراتهم وتصقل مهاراتهم بما يؤهلهم لشغل المناصب القيادية في البنك اتساقا مع سياسة البنك في الاعتماد على السواعد الوطنية، وهو ما جعل البنك وجهة العمل المفضلة للشباب الكويتي، حيث يعتبر البنك إحدى أكثر مؤسسات القطاع الخاص في توظيف العمالة الكويتية أو في إتاحة الفرص التدريبية أو الوظيفية لها وصولا إلى أعلى المناصب القيادية في البنك.



وأضاف: إن اختيار النصف لقيادة إدارة تقنية المعلومات في بنك بوبيان يأتي على خلفية الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها والتي تؤهله لقيادة هذه الإدارة المهمة بالنسبة للبنك بحيث يعمل على تطوير مفهوم تكنولوجيا المعلومات بشكل يسهم في تعزيز مستوى خدمة العملاء وتحقيق تجربة مستخدم أكثر سهولة وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات التي يقوم بها البنك.



يذكر أن عبدالله النصف يمتلك خبرة عملية تزيد على 15 عاما في مجال تقنية المعلومات كتطوير النظم وقواعد البيانات والبنى التحتية، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة (جامعة الكويت) وحاصل على شهادة الماجستير تخصص هندسة اتصالات الكمبيوتر بجانب اجتيازه العديد من الدورات المتقدمة في مجال الابتكار والقيادة.