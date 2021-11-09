انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1 في أبرز مباريات المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1 ايضا. أما إنتر فبقي ثالثا بفارق 7 نقاط عن المتصدرين.



والتعادل هو الأول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات تواليا في الدوري وتحديدا منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 سبتمبر. لكنه في المقابل يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ان حصد منتصف الأسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي، وذلك بعد 3 هزائم تواليا.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد التركي هاكان تشالهانوغلو فسددها الأخير بنجاح مانحا التقدم لفريقه (8). لكـــــن ميلان أدرك التعـــــادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).



لكن الإثارة لم تتوقف لأن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لإنتر انبرى لها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هذه المرة لكن حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة (27).



وسقط نابولي في فخ التعادل مع ضيفه فيورنا 1-1.



وبقي نابولي بلا خسارة هذا الموسم (10 انتصارات مقابل تعادلين)، لكنه أهدر أول نقطتين على ملعبه «دييغو مارادونا».



فرنسا



فرط مرسيليا في انتزاع المركز الثاني عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، في حين مني نيس بخسارة مفاجئة على أرضه أمام مونبلييه 0 -1 ليبقى ثالثا.



في المباراة الأولى، فشل النادي الجنوبي في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعهم البرازيلي جيميرسون بسبب تدخل قوي بحق القائد ديميتري باييت (56).



وتراجع مرسيليا إلى المركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة خلف لنس الثاني، وبفارق الأهداف خلف نيس الثالث.



والحق رين خسارة قاسية مليار 4-1.



وصعد رين الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد احتفاظه بسجله خاليا من الهزائم في آخر 7 مباريات علما أنه بدأ الموسم بشكل مخيب.



في المقابل، بقي ليون في المركز السابع مع 19 نقطة.



واكتفى موناكو بالتعادل السلبي مع رينس، علما أن فريق الإمارة فشل في تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات له بالدوري المحلي. وتعادل نانت مع ضيفه ستراسبورغ 2-2.



ألمانيا



انتزع باير ليفركوزن تعادلا قاتلا من مضيفه هرتا برلين 1-1، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتخلف ليفركوزن بهدف سجله المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 42، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90 بفضل روبرت أندريش.



وفشل ليفركوزن في تحقيق الفوز في مبارياته الـ 4 الأخيرة، حيث خسر مرتين وتعادل مثلهما.



ورفع ليفركوزن رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السادس، فيما يقبع هرتا الذي فشل في تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم بالمركز الثالث عشر مع 13 نقطة.



وفي مباراة ثانية، تعادل كولن مع ضيفه أونيون برلين 2-2.