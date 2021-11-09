استعاد ريال سوسييداد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-0 في منافسات المرحلة الثالثة عشرة، فيما حسم إشبيلية ديربي الاندلس لصالحه بفوزه على بيتيس 2-0.



في المباراة الأولى، سجل سوسييداد هدفين متأخرين في الشوط الثاني عبر ميكيل ميرينو (72) والبلجيكي عدنان يانوزاي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء اثر خطأ من مدافع أوساسونا أوناي غارسيا داخل المنطقة، أعاداه إلى الصدارة برصيد 28 نقطة ومتقدما بفارق نقطة عن وصيفيه ريال مدريد وإشبيلية الفائز في ختام الأمسية في ديربي الأندلس على ريال بيتيس 2-0، مع مباراة أقل لهذين الاخيرين.



وحقق سوسييداد فوزه الثامن هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمة كانت أمام برشلونة 2-4 في المرحلة الأولى، وحافظ على سلسلة من 16 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات (9 انتصارات مقابل 7 تعادلات). وعلى ملعب بينيتو فيامارين، حسم إشبيلية اللقاء لصالحه بفوزه على مضيفه بيتيس بهدفين سجلهما في الشوط الثاني عبر مدافعه الأرجنتيني ماركوس أكونيا (55) وبالنيران الصديقة بفضل هيكتور بيليرين الذي حول الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81). وخاض بيتيس اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعب وسطه الأرجنتيني غيدو رودريغيس. وحقق رجال المدرب خولن لوبيتيغي فوزهم الثاني تواليا في الدوري، والرابع في المراحل الخمس الأخيرة مقابل تعادل واحد أمام مايوركا 1-1 في المرحلة الحادية عشرة.