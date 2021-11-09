سيبقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش متربعا على عرش تصنيف لاعبي التنس المحترفين حتى نهاية عام 2021، وذلك للمرة السابعة في مسيرته، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد في تاريخ رياضة الكرة الصفراء.



وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي في هذا المجال والذي كان يتقاسمه مع الأميركي بيت سامبراس.



وضمن الصربي إنهاء الموسم على قمة التصنيف العالمي بعد تتويجه بطلا في دورة باريس للماسترز للألف نقطة ضد وصيفه في الترتيب العالمي الروسي دانييل مدفيديف الذي بات يتخلف عنه بفارق 3300 نقطة.



في المقابل، استعاد الألماني الكسندر زفيريف الذي خسر في باريس أمام مدفيديف في نصف النهائي، المركز الثالث بالتساوي نقاطا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، علما أن الأخير انسحب من الدور الثاني في العاصمة الفرنسية بداعي الإصابة.



وفي فئة السيدات، دخلت البريطانية الشابة إيما رادوكانو الفائزة ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في سبتمبر الماضي، نادي اللاعبات الـ 20 الأوليات وباتت في المركز الـ 20.



ومازالت الأسترالية أشلي بارتي تتصدر الترتيب أمام البيلاروسية أرينا سابالنكا.