أعلنت Ooredoo أنها ستكون مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العرب قطر 2021 في الشرق الأوسط وأفريقيا.



ويأتي اختيار Ooredoo لدعم مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى تعزيزا للتعاون الوثيق بين Ooredoo وFIFA، فقد كانت Ooredoo داعما وطنيا لكأس العالم للأندية قطر في نسختي 2019 و2020.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo قطر الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني: «يغمرنا شعور كبير بالاعتزاز للعمل مرة أخرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وهذه المرة كداعمين رئيسيين للحدث الرياضي الأكبر والأهم في العالم ولأكبر تظاهرة كروية في المنطقة.



إذ ستكون قطر محط أنظار العالم في 2022، وهذه فرصة ثمينة لشركتنا لكي ترسخ ريادتها في مجالات الاتصالات والابتكار، بالإضافة إلى التواصل مع الجمهور في مختلف دول المنطقة والتعريف أكثر بدولتنا الحبيبة بصفتها مركزا عالميا للبطولات الرياضية الكبرى. كما أنها فرصة رائعة للاحتفال بالرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم».



وأضاف بن حمد قائلا: «نمتلك في قطر العديد من الصروح الرياضية العالمية والمجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات. إذ ان شبكة Ooredoo المتطورة قادرة على تلبية احتياجات الجماهير والضيوف من حيث السرعة والثقة التي يبحث عنها الجميع في بطولة بمثل هذا الحجم. وأود التعبير مرة أخرى عن اعتزازنا بالمشاركة في دعم دولتنا في استضافتها لهذا الحدث العالمي المهم لتقديم تجربة لا تنسى لجميع ضيوفنا. كما أننا متحمسون جدا لمشاهدة المباريات والأجواء الرائعة بوجود المشجعين من شتى أنحاء العالم».



من جانبه، قال مدير الإيرادات التجارية في FIFA نيك براون: «تسرنا رؤية Ooredoo داعما إقليميا لهاتين البطولتين الرائعتين في قطر، فبوجودها في صفنا، أضحينا نتطلع إلى استضافة تظاهرتين لن تنسيا، إذ ستربط بين متابعي الساحرة المستديرة في قطر وفي العالم أجمع».



وتقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022. وتعد بطولة كأس العالم الحدث الرياضي الأكبر والأكثر متابعة عالميا على الإطلاق. وستكون نسخة قطر 2022 أول بطولة لكأس العالم تقام في بلد عربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يشاهد كل مباراة 110 ملايين شخصا، مع العلم أن نحو 51% من سكان الكرة الأرضية شاهدوا مباريات كأس العالم FIFA روسيا 2018، فيما ستقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 16 فريقا، وستكون بمنزلة بطولة تحضيرية قبيل استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.