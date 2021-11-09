قدم نادي برشلونة الإسباني مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان.



وخرج نجم وسط النادي الكاتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات «تشافي، تشافي»، قبل التوقيع على عقده بأرض الملعب إلى جانب أفراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا.



وقال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرج: «لا أريد أن أكون عاطفيا، لذا سأقول لكم شيئا واحدا.. نحن أفضل ناد في العالم».



وقال للمشجعين: «أشكركم جميعا. لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش. وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات. برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة. علينا الفوز بجميع المباريات».



وتابع تشافي البالغ 41 عاما: «سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة».



وتوجه تشافي الى جماهير النادي «نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصا في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضا على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل».



وأضاف: «يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. الأمر لا يتعلق بالصرامة بل بالمعايير أيضا». عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس كانت الأمور جيدة، وعندما لم نفعل ذلك ساءت الأمور، لذلك نحتاج إلى النظام. يجب أن نتحلى بالاحترافية.



بدوره، قال لابورتا: «اليوم سيكون تاريخيا لبرشلونة».



وأصبح تشافي أول مدرب يتم تقديمه في أرض ملعب «كامب نو»، فيما كان يعتمد هذا الأسلوب لدى التعاقد مع اللاعبين النجوم. وعاد تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات أمضاها لاعبا ثم مدربا مع النادي السد القطري، في محاولة للنادي الكاتالوني لوقف انهياره الفني والمالي في السنوات القليلة الماضية. وسيشرف للمرة الأولى على فريقه الجديد اليوم، فيما تعج صفوفه بالإصابات والغيابات بسبب نافذة المباريات الدولية. ويقود تشافي«بلوغرانا» في مباراته الأولى ضد جاره اللدود إسبانيول في 20 الجاري.