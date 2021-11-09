عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم تدريبه الرسمي الأول على ملعب نادي سيغما أولوموك في التشيك تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس بحضور 24 لاعبا، استعدادا للمواجهة الودية الدولية التي ستجمعه مع منتخب التشيك على ملعب أنروف أولوموك الخميس المقبل.



وقد تعذرت مغادرة اللاعبين سلطان العنزي ويوسف الحقان بسبب عدم الانتهاء من تأشيرة الدخول التي يسعى اتحاد الكرة إلى إنهائها سريعا من أجل التحاقهما بالوفد في أسرع وقت قبل مواجهة التشيك أو على أقل تقدير مباراة ليتوانيا 16 الجاري.



إلى ذلك، يسعى الجهاز الطبي في المنتخب إلى تجهيز المدافع فهد حمود الذي يعاني من إصابة عضلية، وكذلك الاطمئنان بصورة أكبر على سلامة المهاجم يوسف الرشيدي الذي يعاني من إصابة قوية في الأنف تعرض لها في مباراة السالمية بكأس الاتحاد وأثبتت الأشعة المقطعية عدم تعرضه لكسر لكنه يحتاج إلى الراحة خوفا من تفاقم الإصابة.