اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقد مؤخرا برئاسة د.عبدالهادي الشيب بحضور أمين السر عبدالله الغرير وأغلب الأعضاء القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول وبرنامج إعداده لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية المجمعة المقرر أن تستضيفها الكويت يناير المقبل.



وتضم القائمة التي أشرف على اختيارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الصربي ألكسندر 22 لاعبا هم: موسى بحره، عبدالرحمن المطوع، طﻻل ياقوت، عبدالعزيز شاكر، مبارك عبدالهادي، ومشعل العمر «كاظمة»، حسين المسري، محمد السويد «العربي»، عبدالوهاب الجيران، راشد عنبر، ناصر عبدالصمد، سالم الفريج «القادسية»، عبدالله بوفتين، عذبي مالك، عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، إبراهيم موسى، عبدالرحمن العتيبي، عمر العنزي، نواف الصانع «الكويت» يوسف كابد «الجهراء».



وسيبدأ المنتخب تدريباته 17 الجاري ثم يتوجه الى مصر لخوض معسكر تدريبي لمدة 25 يوما، وسيترأس الوفد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس.



من جانب آخر، ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول مدرب نادي العربي السابق الوطني عادل المزيعل للعمل مدربا مساعدا للصربي الكسندر خلال فترة الدورة الخليجية فقط بجانب مدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني.