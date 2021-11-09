ناقش مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي مع مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.منذر الجلاهمة أمس ضمان وجود الطوارئ الطبية من خلال إرسال سيارات الإسعاف الى الصالات التي تحتضن منافسات كرة السلة أثناء فترات إقامة المباريات، إذ وعد الجلاهمة بإيجاد حلول لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، حيث سيقوم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة خلال اليومين المقبلين وإبلاغ الهيئة والاتحاد بتصور «الصحة» والحلول المطروحة لدى الوزارة حول ذلك الأمر.



بدوره، توجه العنزي بالشكر الى فليطح على رعايته هذا الاجتماع وحرصه على استئناف نشاط الاتحاد وتواجد سيارة الإسعاف، كما شكر «الصحة» لتفهمها الأمر وحجم المشكلة التي يعاني منها الاتحاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على حرص الهيئة على حلحلة جميع الصعاب التي تواجه الاتحادات، ولافتا إلى أن الاتحاد سيستأنف النشاط فور تلقيه ضمانات «الصحة» بإرسال سيارات الإسعافات إلى الصالات التي تحتضن المنافسات.