يحيى حميدان



اتفق الجهازان الإداري والفني لكرة القدم بناديي برقان والتضامن على خوض مباراة ودية الجمعة المقبلة في إطار استعدادات الطرفين لانطلاق الموسم، حيث يلعب الأول في دوري الدرجة الأولى، والثاني في الدوري الممتاز.



ويبحث مدرب الفريق البرقاني أنور يعقوب عن مباراة تجريبية أخرى حسب المتاح أمامه نظرا لعدم مشاركة «الذهبي» في الجولة الأولى من «دوري المظاليم» المقررة في 22 الجاري، على أن يخوض مباراته الرسمية الأولى ابتداء من الجولة الثانية أمام خيطان 28 من الشهر ذاته.



ويفتقد برقان في تدريباته الحالية محترفه النيجيري شيبوزي باول لمعاناته من شد عضلي بسيط، على أن يعاود التدريبات الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.



وبين المدرب يعقوب في حديث خاص مع «الأنباء» أن الفترة المقبلة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد ستكون غاية في الصعوبة بسبب الاكتفاء بالتدريبات اليومية، في حين أن لاعبيه بحاجة لخوض المباريات لرفع المستوى الفني والبدني لديهم.



وأشار الى أن برقان يملك 12 لاعبا صاعدا لم يخوضوا أي مباراة منذ ما يقارب العامين وبالتالي فإن أكثر ما يشغل تفكيره حاليا هو كيفية تحضيرهم بصورة مثالية لمواجهة خيطان في دوري الدرجة الأولى.



وأبدى يعقوب رضاه عن مستوى اللاعبين المحليين والأجانب خلال المباريات الأخيرة سواء التجريبية أو في كأس الاتحاد «التنشيطية»، مؤكدا أن الجميع يجتهد ويحاول إثبات قدراته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية وهو ما يعود بالفائدة على المجموعة بشكل عام.