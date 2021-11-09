الوزارة من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط الإستراتيجي محلياً وعالمياً وجعلت ثقافة التميز المؤسسي واقعاً ملموساً

«الأوقاف» وفّرت خلال «كورونا» كل الخدمات للتواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز الدور الدعوي ولمسنا الإقبال المتزايد على حفظ القرآن

اعتمدنا «التميز المؤسسي الأوروبي» وهو من النماذج المعتمدة دولياً لقياس الرأي العام ويعتمد على تطوير الخطط الداعمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية

حققنا الريادة العالمية في العمل الإسلامي بتنفيذ مشاريع ذات طابع متميز مثل جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.داود العسعوسي ان وزارة الأوقاف ربطت قياس الأداء المؤسسي في الوزارة بتوجيهات الخطة الإنمائية للبلاد. وشدد العسعوسي، خلال لقاء مع «الأنباء»، على ان وزارة الاوقاف من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي محليا وعالميا وجعلت ثقافة التميز المؤسسي واقعا ملموسا من خلال توافر عوامل النجاح.



وأوضح أن رؤية وزارة الأوقاف تنطلق من مبدأ التواصل والتنسيق مع أفراد المجتمع الكويتي، حيث إن التخطيط الاستراتيجي يمكنه أن يغير المؤسسات الحكومية من حالة عادية إلى متميزة، مؤكدا أهمية مقومات الخطة المستقبلية، إذ لا يكفي أن تكون تلك الخطة واضحة المعالم في ذهن قياديي الوزارة وإنما في ذهن كل فرد فيها. وأشار الى أن وزارة الاوقاف قامت في ظل جائحة كورونا بالعمل الجماعي من أجل توفير كل الخدمات للتواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز الدور الدعوي، فعمدت إلى استخدام كل وسائل التكنولوجيا المتاحة من واتساب وبرامج Teams، ولمسنا الإقبال المتزايد من مجتمعنا على حفظ القرآن والكريم ودراسة علومه، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



حوار: أسامة أبوالسعود



نبدأ معكم من دور قطاع التخطيط والتطوير ودوره الاستراتيجي في وزارة الاوقاف ومدى قياس رضا الرأي العام عن جهود الوزارة؟



٭ تأتي رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2020 ـ 2026 وهي تشرف بخدمة ورعاية العمل الإسلامي محليا وإقليميا وفي المحافل الدولية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التطوير الاستراتيجي، والعمل الجاد لاستشراف المستقبل من خلال مواصلة السير في ركاب التطوير المؤسسي المتميز بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والحرص على التمسك بثوابت الدين الإسلامي الحنيف والقيم المجتمعية المتوارثة.



فعمدنا في وزارة الأوقاف منهجية التخطيط الاستراتيجي على مدار أكثر 25 عاما، حيث طبقتها الوزارة من خلال آلية اعتمدت على إجراءات عملية ومنهجيات علمية التخطيط الاستراتيجي، وورش العمل والدراسات الواقعية، وذلك باعتبار أن التخطيط الاستراتيجي يعتبر أحد الأسس المهمة لبناء المؤسسات الحديثة سعيا وراء مواكبة تطورات العصر الحديث، لاسيما التحولات والمتغيرات التي شهدها المجتمع الكويتي والعالم خلال فترة جائحة كورونا من جانب.



والجانب التطبيقي الآخر ظهر في إعداد وتطبيق خطة استراتيجية وترجمتها إلى خطط تشغيلية على أرض الواقع في الوزارة ومتابعة تطبيقها وقياس النتائج، وذلك عبر توفير أدوات متابعة دورية لقياس مؤشرات الأداء المستهدفة في المستوى الاستراتيجي والتشغيلي بصورة ربع سنوية من خلال اعتماد نماذج لتقارير المتابعة التي تقيس النتائج.



كما حرصت الوزارة خلال تدشين خطة العمل الرئيسية على إصدار دليل إرشادي مهني للتخطيط ليكون عاملا من عوامل النجاح بغرض تحقيق رؤية الوزارة بدفع عجلة التنمية في البلاد، وهذا يدعونا للمحافظة على مكتسباتنا من خلال مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات التي تصب في رفعة وطننا، وتحقيق توقعات المجتمع من خلال تحقيق الخطة الاستراتيجية ومحتوياتها، والعمل في جميع المجالات التطويرية التي تضمن تحقيق الخطة الاستراتيجية بالعمل مع مؤسسات الدولة وشركائنا بكل جد واجتهاد من أجل ضمان تحقيق المؤشرات الاستراتيجية.



نموذج التميز الأوروبي



كيف يتم قياس الرأي العام من خلال برامج الوزارة ودورها في نشر الفكر الاسلامي الصحيح؟



٭ عمدت الوزارة خلال فترة عملها على تطوير آليات المتابعة والقياس لنتائج التخطيط الاستراتيجية مستخدمة في ذلك نموذج التميز المؤسسي الأوروبي والذي يعتبر في وقتنا الحاضر من أجود النماذج المعتمدة دوليا، والذي يعتمد على تطوير الخطط الداعمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية في كافة جوانب الأداء والعمليات الرئيسية.



الخطة الإنمائية



كيف تواكبون الخطة الانمائية للكويت من خلال برامج وانشطة الوزارة؟



٭ أولت الوزارة اهتماما بالغا بخطة التنمية، وربطت قياس الأداء المؤسسي بتوجهات تلك الخطة وبرامجها وركائزها التنموية، عبر عدة أدوات حتى تكون مسارات أداء الوزارة في نفس مسارات أداء خطة الدولة، وقد أفردت الوزارة في تقرير تقييم استراتيجيات الجهات الوطنية في الكويت الذي أصدره المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وانسجاما مع الخطة الإنمائية بنسبة تقارب 90% وفقا لتقرير الجهات الوطنية، لذلك فإن قياس الأداء في الوزارة يساهم مساهمة فعالة في مواكبة الخطة الإنمائية للدولة وهذا ما سعت إليه وحققته الوزارة من خلال خطة استراتيجية مبنية على توجهات الدولة، كما عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عمل مشاريع تنموية منسجمة مع تلك الخطة والتنسيق لعمل آليات متابعة ربع سنوية من خلال استخدام برمجيات التخطيط الحديثة مثل برنامج SAP SSM العالمي.



إضافة إلى قياس الأداء المؤسسي عبر جائزة الإدارة المتميزة لكل قطاعات وإدارات الوزارة بهدف قياس الأداء البشرى للإشرافيين بالوزارة عبر جائزة التفوق الوظيفي، والتي يتم تقييمها عبر محكمين دوليين من ذوي الاختصاص يشاركون بكل شفافية للتحكيم بين تلك الإدارات لتحفيز روح المنافسة الشريفة للارتقاء بالعمل المؤسسي من خلال صقل المهارات والمثابرة في العمل.



وهذه كلها مسارات وأساليب لقياس الأداء تصب في مصلحة مواكبة الخطة الإنمائية، والحرص على إحداث النقلة النوعية في عملية التخطيط الاستراتيجي بالوزارة لكي تستوعب خطة المتغيرات الحديثة، فعمدت الوزارة على توحيد الخطاب الدعوي والثقافي وذلك تأكيدا على تفعيل العمل المؤسسي ليتناغم الأداء لتحقيق رؤية وتوقعات وطموحات المجتمع.



وقامت الوزارة بالاهتمام بصياغة الأطر اللازمة لجعل ثقافة التميز المؤسسي واقعا ملموسا من خلال توفير عوامل النجاح التي تضمن التعاون والعمل الجماعي، والتأكيد على جميع القياديين والعاملين في الوزارة على ضرورة بذل الجهود وتشجيع الإبداع والابتكار في كل مجالات العمل بالوزارة بالإضافة إلى الدور الرئيسي للوزارة من خلال تعزيز الدور التوجيهي والدعوي للمساجد والعناية بها باعتباره القلب النابض لكل أطياف المجتمع والمكون الرئيسي لدوافعه وعقله المفكر.



الشراكة المؤسسية



هل اعتمدت الوزارة الشراكة المؤسسية لتحقيق الريادة في العمل الإسلامي؟



٭ الشراكة المؤسسية تعد من أهم القيم الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة في خططها الاستراتيجية على مدار السنوات الأخيرة، وتتميز المؤسسات الحكومية بطبيعة الحال على تحديد التعامل مع الفرص والتحديات المؤسسية بكفاءة وفعالية في إطار واضح يعتمد على التكامل والترابط وفق منظومة متكاملة من خلال تفعيل مفهوم الشراكة المؤسسية لتحقيق رغبات وطموحات الوزارة في كل مجالات العمل في إطار مناخ اجتماعي وسياسي واقتصادي متغير ومتطور مع الالتزام بالقواعد الثابتة المتعارف عليها في مجتمعنا الإسلامي.



وقد اعتمدت الوزارة في منهجها على تفعيل دور الشراكة المؤسسية من خلال تصميم وتطوير منظومة من مؤشرات الأداء العملية والمنطقة للشراكة، وما يقابلها من متحصلات النجاح المؤسسي بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق منهج الشراكة بغرض تحقيق أفضل الممارسات الإدارية في العمل وإطلاق المبادرات الإبداعية على جميع المستويات التنظيمية للعمل، والاستفادة من الطاقة البشرية بما تملكه من قدرات إبداعية إلى جانب الشراكة المؤسسية بغرض تطوير الفهم المتعمق لطبيعة العمل.



وكذلك الحرص على عدم تشابك الاختصاصات في العمل المؤسسي بما يساهم في تطوير وتحسين الأداء المستمر في العمل المهني، وتحديد السير في الطريق الصحيح لتحقيق ما نصبو إليه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي.



واعتمدت الوزارة في خطتها الحالية على العوامل التي تساعد في تحقيق رؤيتها وهي: الريادة العالمية في العمل الإسلامي، حيث تقوم الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي في تنفيذ مشاريع ذات طابع متميز مثل: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تقام سنويا تحت رعاية كريمة من صاحب السمو بمشاركة العديد من حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم الإسلامي.



علاوة على عمل مكتب شؤون الحج والعمرة والذي يعنى بأمر حجاج بيت الله الحرام والعمل على تذليل كل المعوقات والصعاب التي تواجههم، وفد حققت الكويت مراكز متقدمة لبعثة الحج الكويتية من خلال دورهم الكبير الذي شمل تنظيم آلية العمل المؤسسي للوزارة والتخطيط الاستراتيجي، وتحسين أداء الموارد البشرية العاملة التي كان لها الفضل الكبير بتحقيق القيمة المضافة في العمل المؤسسي بالاعتماد على الشراكات المحلية العديدة كالصحة والداخلية والدفاع المدني، والكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تخدم قطاعات عدة في الدولة، علاوة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والعمل على تطبيق التعليم الإلكتروني في مراكز الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم والسراج المنير مع الحرص على رفع كفاءة المعلمين وتطوير المناهج بما يلبي احتياجات المجتمع بتوحيد الخطاب الديني والثقافي والوسطي.



التميز المؤسسي



أخيرا، كيف تطبق الوزارة التميز المؤسسي كمنهج في للمساهمة في تطوير الأداء، ومدى فاعلية هذا التطبيق؟



٭ حرصت الوزارة على استمرارية تطبيق التميز المؤسسي كمنهج لتطوير وتحسين الأداء وتكريم المتميزين على مستوى الوحــدات التنظيميـــــة والمستويات الوظيفيــة، ويعتمد مفهوم التميز على المعلومات والحقائق التي تصف كل ما يجري داخل المؤسسة وخارجها، والتعامل الواعي مع تلك المعلومات وتوقع المشكلات والتنبؤ بالفرص للتعامل مع المعطيات لتنمية فرص التميز بالعمل، كما أن الوزارة لها قصب السبق على مستوى الكويت في تطبيق هذا المنهج خلال العقد الأخير وفق صياغة منظومة للتميز الدائم تتواءم مع المداخلات العالمية مع الحرص على نشر ثقافة التميز، وتحديثها وتوفير الأدلة المهنية الموثقة بهدف تحقيق الهدف المنشود للريادة محليا وإقليميا في العمل الإسلامي، وأتت الخطة الاستراتيجية لتتضمن محورا رئيسيا يرتبط بصياغة خطة استمرارية الأعمال ولا سيما بعد جائحة كورونا، والتي تتمثل في صياغة نظام الوقاية والتعافي من المخاطر المتوقعة في نظام سير العمل في الوزارة، وخلال فترة التقييم التطور الملحوظ في الأداء المؤسسي.



وتأكيدا على مدى فاعلية هذا التطبيق، حققت الوزارة النجاحات الكثيرة في مجال التميز المؤسسي في السنوات الماضية باتباعنا منهجيات متطورة عالميا وخططا حديثة بغرض رفع كفاءة العمل في قطاعات وإدارات الوزارة كافة.



وتحتــــوي الخطـــــــة الاستراتيجية للوزارة على مجموعة من المبادرات التي تلبي متطلبات مجالات العمل الحالية مع الأخذ بالحسبان توافر عوامل النجاح في الوزارة، وتفعيل دور الموارد البشرية التي كان لها الفضل الكبير في بيان نقاط القوة وتحسين الأداء للعاملين، ولهذا فإن مشروع التميز المؤسسي يعتبر منهجا للتطوير والتحفيز نحو الأداء المتميز والابتكاري، حيث بدأت الوزارة في هذا المشروع منذ أكثر من 12 عاما واعتمدت معايير مبنية على نموذج التميز الأوروبي العالمي، من خلال جائزة الإدارة المتميزة الاجبارية والجوائز الاختيارية في مشاريع التميز المنبثقة منها، كذلك تم تطوير المشروع وتطبيقه على الوظائف الإشرافية من خلال مشروع جائزة التفوق الوظيفي بغرض تحفيز العنصر البشرى، وتطوير الكفاءات لتتكامل منظومة التميز على المستوى المؤسسي وعلى المستوى البشري.

التواصل مع الجمهور.. ومفهوم خدمة العملاء

أكد العسعوسي خلال اللقاء اهمية قيمة الشراكة لتقديم الخدمات لكل فئات المجتمع، مع تفعيل مفاهيم خدمة العملاء لتحقيق رضا المتعاملين في كافة المجالات، علاوة على الهدف الاستراتيجي السابع الذي ينص على عقد الشراكات والتواصل مع القطاعات المعنية بالشأن الإسلامي على المستويين العام والخاص.



واشار الى ان خطة وزارة الاوقاف الحالية تؤكد على العمل مع مركز التواصل الحكومي والتواصل مع الجمهور عن طريق الإصدارات ونشر الاستراتيجية، ووفقا للالتزام بتوجهات وإجراءات مركز التواصل الحكومي، حيث تساهم الوحدات المؤسسية الموجودة بالوزارة والمسؤولة عن التواصل في تطبيق هذه الإجراءات والتوجهات عبر خطط تشغيلية سنوية بما يحقق المصلحة العامة للجميع ويتيح آلية مستدامة وفعالة في التواصل.