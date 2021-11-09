ليلى الشافعي



انطلقت حلقات حفظ القرآن وتجويده للنساء ضمن مشروع «سابقي الزمان واختمي القرآن» التابع للجمعية الخيرية الكويتية «حفاظ» في دورته الشتوية.



وفي هذا السياق، أكدت المشرفة العامة على المشروع الشيخة عائشة الصفي أن الجمعية تهدف من خلال هذا المشروع المتخصص إلى تخريج حافظات متقنات للقرآن الكريم واعيات لدورهن في المجتمع وصناعة جيل جديد يكمل المسيرة في خدمة القرآن وتعليمه، مشيرة إلى أنه بفضل الله تعالى تم تخريج 46 حافظة للقرآن الكريم خلال الدورة الصيفية الماضية.



وأعربت الصفي عن سعادتها البالغة من الاقبال الكبير الذي تشهده حلقات حفظ القرآن الكريم وتجويده ضمن المشروع من النساء والفتيات الكويتيات الراغبات في حفظ كتاب الله ذوات الهمم والكفاءة العالية، حيث بلغ عدد الطالبات المسجلات في هذه الدورة الشتوية 750 طالبة.