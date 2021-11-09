أسامة دياب



صرح المتحدث باسم سفارة الصين لدى الكويت جيا جيسو بأنه حسبما أفاد مركز مدينة هيخه لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية فإن موجة الوباء في مدينة هيخه كانت ناتجة عن المتحور «دلتا» القادم من الخارج، وأنه في الوقت الحالي معظم المصابين يعانون من أعراض خفيفة وهم تحت الحجر الصحي في المؤسسات الطبية المخصصة.



وأضاف جيسو أنه منذ تفشي وباء كورونا، تبنت الحكومة الصينية إجراءات الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا وصرامة على أساس مفهوم «الإنسان أولا والحياة أولا»، وقد نجحت في السيطرة على الوباء.



وزاد أنه في الوقت الحاضر، هناك حالات إصابة محلية ناجمة عن العدوى من الإصابات الوافدة في بعض مناطق الصين، لكن الوضع يمكن السيطرة عليه بشكل عام، لافتا إلى أن عدد الحالات المؤكدة حديثا في الصين محدود، كما أن تدابير منع الإصابات الوافدة الأجنبية في الصين قوية، والتطعيم يتقدم بسرعة، فاعتبارا من 23 أكتوبر الماضي أبلغت الصين عن أكثر من 2.2 مليار جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا، وقد تم تطعيم أكثر من مليار شخص بجرعتين على الأقل.



وقال جيسو إن نظرا لأن فيروس كورونا يعد شديد العدوى ويتحور باستمرار، لايزال وضع الوقاية من الأوبئة ومكافحتها معقدا وخطيرا، مما يتطلب من الدول إيلاء أهمية كبيرة له واتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الصين على استعداد للعمل معا مع الكويت والمجتمع الدولي، للتغلب على الوباء في وقت مبكر واستعادة النمو الاقتصادي والعودة إلى الحياة الطبيعية.