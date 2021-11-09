أشاد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم بالجهود الكويتية الداعمة للعراق وشعبه.



وقال السيد الحكيم، خلال استقباله سفيرنا لدى بغداد سالم الزمانان، إن الكويت دولة شقيقة وجارة طالما شهدنا لها ولقادتها المواقف الداعمة للعراق وشعبه، مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحسم المسائل الخلافية بما يحقق المصالح المشتركة.



وشدد السيد الحكيم على رغبة العراق الأكيدة في بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وجواره الإقليمي «من منطلق المصالح المشتركة وثابت العراق ومصالحه ومصالح شعبه أولا».



وفي الشأن العراقي، دعا السيد الحكيم جميع الأطراف إلى التهدئة واتخاذ خطوات تسهم باستقرار العراق وتعزيز أمنه العام وتقديم مصلحة الشعب العراقي، مع ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة واستحقاقاتها المهمة وتحدياتها الكبيرة، مجددا إدانته للاعتداء الذي طال رئيس الحكومة العراقية، مطالبا بتحقيق عادل وشفاف لتوضيح الحقائق وكشف الجهات المرتبطة وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.