جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع جهات الدولة المختلفة سواء الرسمية أو الأهلية لخدمة المجتمع، وذلك انطلاقا من الإيمان بأهمية المشاركة المجتمعية ضمن مشروع محافظة الأحمدي التنموي «محافظتي أجمل».



جاء ذلك خلال لقائه معاون الشؤون المالية والإدارية بالحرس الوطني ورئيس جمعية الحرس الوطني اللواء رياض الطواري، والعقيد فهد عوض دودان والنقيب أحمد محمد نجم، في ديوان عام محافظة الأحمدي أمس، حيث تم بحث سبل التعاون المجتمعي بين محافظة الأحمدي وجمعية الحرس في عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لخدمة المواطنين والمقيمين في الأحمدي.



من جانبه، قال معاون الشؤون المالية والإدارية ورئيس جمعية الحرس الوطني اللواء رياض الطواري، ان التعاون بين الجمعية ومحافظة الأحمدي يمثل انطلاقة مجتمعية للجمعية نحو تقديم خدماتها الى المجتمع عبر التعاون بين الحرس الوطني والمحافظات، لافتا الى دور الجمعية الفعال خلال فترة «كورونا» واختبارات الثانوية العامة بعدد من مدارس الكويت.