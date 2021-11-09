قام نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بزيارة تفقدية لقيادة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد التقى خلالها المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري وعددا من القادة والضباط للوقوف على آلية سير العمل، وذلك ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها لعدد من الوحدات.



واستمع النواف إلى شرح من قادة وضباط الوحدات المعنية عن مهام وواجبات قيادة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد وتنظيمه وأنشطته الرئيسية.



وحث على التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بتعليماتها واتباع أقصى درجات الشفافية في جميع معاملات الحرس الوطني، والتقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها في الحرس الوطني.



وتبادل الحديث مع القادة والضباط، معربا عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف إلى الارتقاء بالكوادر البشرية والمنظومة الإدارية والمالية في الحرس الوطني.