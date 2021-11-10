دارين العلي



أفرجت الهيئة العامة للبيئة عن 6512 شحنة مواد كيميائية خلال شهر أكتوبر الماضي من مختلف المنافذ في الدولة.



وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»، إنه لا يتم الافراج عن الشحنات سواء المصدرة أو المستوردة في حال لم تستوف الشروط والمعايير المطلوبة من الهيئة سواء في البيانات أو التحاليل العشوائية التي تقوم بها الهيئة.



وأوضح المصدر أن ادارة السلامة الكيميائية تقوم بالتدقيق على بيانات المواد المستوردة والمصدرة قبل الإفراج عنها، لافتا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي الإفراج عن2138 شحنة للتصدير، فيما تم الافراج عن4374 شحنة مستوردة الى البلاد، مشددا على ان عمليات الإفراج تتم بعد صدور نتائج التحاليل التي يقوم بها قسم الفحوصات الكيماوية في الهيئة والذي يتواجد أفراده في جميع المنافذ في البلاد لأخذ العينات ومطابقتها مع بيانات مواد الشحنة التي تم تدقيقها مسبقا، حيث تم التعامل مع بيانات 2783 خاصة ببيانات الشحنات، فيما تم اخذ عينات من 4007 حاويات من مختلف المنافذ.



ولفت المصدر الى ان معظم المواد المستوردة تتعلق بمواد التنظيف والمعقمات والمواد الأولية المستخدمة في الاستخدامات الطبية وكذلك بعض الصناعات، أما المصدرة فأكثرها مواد أولية الى مختلف الدول العربية.