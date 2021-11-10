استعرض 5 مخترعين كويتيين يمثلون النادي العلمي الكويتي أمس ابتكاراتهم المتنوعة في ملتقى «التحدي والابتكار» الذي يقام بالدوحة بمشاركة 100 مخترع من 38 دولة.



وقدم المخترع الكويتي حسين بومجداد في المعرض اختراعا لتعزيز الأمن والسلامة يتمثل في أداة لفتح الأبواب تستخدم في حالة الطوارئ أثناء احتجاز الأفراد داخل الغرف المغلقة فيما تشارك المخترعة الكويتية شيخة الماجد باختراع لذوي الاحتياجات الخاصة «قلم كتابة للمكفوفين» يساعدهم على كتابة أحرف «برايل» دون تعب وآلام في المفاصل.



وعرض المخترع عادل الوصيص اختراعا لنظام الري بالبخار البارد عن طريق تنقية المياه المالحة وغير الصالحة للشرب وجعلها مياها نقية خالية من الأملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء باستخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام فيما يكون الري تحت التربة في مكامن خاصة.



وشاركت المخترعة الكويتية فرح المطوع في اختراع للإبحار يتمثل في نظام حماية للقوارب يحميها من حالات الحريق والغرق والاصطدام ويسهل عمل الإنقاذ البحري بمعالجة الحالة والوصول لها بأسرع وقت.



وقدم المخترع سلمان العتيبي اختراع الغسالة المتنقلة المصممة بطريقة ديناميكية تسهل على المستخدم تخزينها في حقائب السفر أو في حقيبة الظهر خلال التنقل بين المدن أو في الرحلات الخارجية.



وقال عضو مجلس إدارة النادي العلمي رئيس الوفد علي الجمعة لـ «كونا» ان مشاركة النادي في هذا الملتقى تهدف لعرض الاختراعات المتميزة التي أبدعها عدد من ابرز المخترعين في الكويت وحظيت بشهادات عالمية من الجهات المعنية بالابتكار.