أعلنت مجلة «Hotelier Middle East» العالمية المتخصصة بالصناعة الفندقية وقطاع الضيافة في عدد شهر نوفمبر الجاري قائمة أفضل 100 مدير عام مؤثر على مستوى فنادق منطقة الشرق الأوسط، وقد تم اختيار فهد أبوشعر المدير الإقليمي الأسبق في منطقة الشرق الأوسط ومدير عام فنادق شيراتون الكويت ضمن القائمة إلى جانب عدد من رواد هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وخلال سنواته الطويلة في قطاع الفنادق التي تمتد لأكثر من أربعين عاما ساهم فهد أبوشعر وبشكل واضح ومشهود في ريادة فنادق شيراتون الكويت على جميع المستويات والأصعدة وما كان لشغفه وحبه لهذا المجال إلا أن يترك الأثر الكبير في قطاع الضيافة ككل. هذا، وقد تجلت الروح القيادية الاستثنائية له في المرحلة العصيبة التي مر بها العالم منذ بدء الجائحة من خلال وقوفه إلى جانب موظفيه وبدعم كبير من مالكي فنادق شيراتون الكويت وبكل السبل والوسائل للعمل مع فريق يعتز ويفخر به وبزمالته على تخفيف عبء وتبعات الظروف القاسية التي عصفت بالعالم بشكل عام والصناعة الفندقية بشكل خاص ليعبر بهم مجددا إلى مرحلة واعدة من التحديث ينقل بها الفندق وبدعم كبير من مالكيه إلى مرحلة جديدة تحمل معها ثلاث علامات تجارية هي فندق سانت ريجيس، العلامة التجارية الأفخم بالشركة وفندق شيراتون الكويت العريق الذي ارتبط بتاريخ الكويت والصناعة الفندقية بها ومازال يستمر بخدمة الكويت وأهلها الكرام ويلتزم بتقديم الأفضل منذ انطلاقته عام 1966 كأول فنادق شيراتون خارج أميركا، بالإضافة إلى فندق فوربوينتس شيراتون الكويت.



من جانبه، هنأ أبوشعر جميع المديرين العامين المصنفين ضمن القائمة ذاتها وشكر القائمين على هذا الاختيار ومجلة «Hotelier Middle East» وكل عملاء الفندق من هيئات وشركات وضيوف على ثقتهم الكبيرة وأيضا كل أعضاء الجهاز الإداري والموظفين على انتمائهم وولائهم المشهود له في سبيل خدمة الضيوف الكرام.