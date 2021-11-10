الياسين: رسالة المؤتمر وأهدافه وغاياته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد مجتمعنا المتماسك والمتآخي

ثامر السليم



قال رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني السنوي «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» وعضو فريق تعزيز الوحدة الوطنية باللجنة العليا لتعزيز الوسطية التابع لمجلس الوزراء المحامي يوسف الياسين إن المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» مؤتمر توعوي، قيمي، تطوعي، يرسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي الكويتي ويزيده ترابطا وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية، مشيرا إلى أن فكرة المؤتمر انطلقت استلهاما من الدعوات المباشرة التي أطلقها سمو الأمير الراحل قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بأهمية إدراك ما حولنا من متغيرات واستشعار طبيعة الظروف والمخاطر الأمر الذي يدعو إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن انطلاق المؤتمر في دورته الثامنة عشرة يوم 16 الجاري في قاعة الشيخة سلوى صباح الأحمد.

وأعلن الياسين عن شعار الحملة الإعلامية والمؤتمر الوطني الثامن عشر، مؤكدا أنهما مستمدان من مقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخير»، ومسترشدا بمقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والتي اعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا: «رافعا شعار المشاركة الشعبية عاملا على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة ساعيا معكم وبكم إلى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور، منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم».



وأعلن الياسين أن المؤتمر والحملة الإعلامية التابعة له انطلقا في الشهر الجاري، مؤكدا تنوع الوسائل الإعلامية من إعلانات الصحف اليومية إلى إعلانات القنوات التلفزيونية والمقابلات التلفزيونية، وإعلانات السوشيال ميديا (انستغرام ـ تويتر ـ سناب شات ـ يوتيوب)، مبينا أن «أعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر قد قاموا من قبل بعمل 17 مؤتمرا وطنيا تطوعية بعنوان «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، تحت شعار سفیر الديبلوماسية وقائد العمل الإنساني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، حيث قال سموه: «إن الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار وعلينا أن نكون قلبا واحدا في السراء والضراء»، وقد تم تكريم نحو 180 شخصية كويتية من مختلف العوائل الكويتية الأكارم.ولفت إلى أن «المؤتمر يتناول محاور عدة منها ذكر مناقب قدوات كويتية متوفاة قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ونهضة الكويت».



من جهتها، قالت عضو لجنة الإشراف العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان: المؤتمر سيقوم بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في الأدوار الوطنية وتعريف الجيل الحالي بدورهم ليأخذوا منهم الدروس الوطنية ويتعرفوا على دور الآباء والأجداد وكلنا شهد خلال الأيام السابقة الحالة الطارئة التي حدثت في البلاد نتيجة هطول كميات كبيرة من امطار الخير وكيف تجسدت روح الشعب الكويتي من خلال النماذج الوطنية المشرفة التي تصدت لهذه الحالة.



بدوره، قال عضو لجنة الإشراف العليا على المؤتمر المؤرخ صالح المسباح إننا في كل عام نفاجأ بعدد كبير من الشباب يتقدمون للعمل تطوعيا في المؤتمر وفي هذا العام بعض ابناء الشخصيات المكرمة في المؤتمر ولدينا مجموعة كبيرة من الشباب سيعملون على تنظيم المؤتمر والعمل على تسهيل دخول الزوار ونحن على أتم الاستعداد ومتحمسون تماما ليوم المؤتمر وندعو الجميع وخاصة الشباب الى حضور هذه الفعالية.

أسماء الشخصيات المكرمة في المؤتمر

1 ـ سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - (قائد الإنسانية).

2 ـ الشيخ ناصر صباح الأحمد - رحمه الله - (القوي الأمين).

3 ـ عوض فلاح مفرج المسيلم - رحمه الله - (أمير شمل قبيلة الرشايدة).

4 ـ سيد حمود بهبهاني - رحمه الله - (المطور العمراني).

5 ـ عبدالباقي عبدالله النوري - رحمه الله - (المبدع في مجال التربية والصناعة).

6 ـ حبيب جوهر حيات - رحمه الله - (السياسي المحنك).

7 ـ عبداللطيف فيصل الثويني - رحمه الله - (وسام الواجب العسكري).

8 ـ يعقوب يوسف بهبهاني - رحمه الله - (اقتصادي بارز).

9 ـ ناصر محمد ناصر الساير - رحمه الله - (التاجر الفذ).

10 ـ سعد محمد المنيفي - رحمه الله - (التاجر العصامي).

11 ـ أحمد راشد الهارون - رحمه الله - (وزير شامل).

12 ـ محمود يوسف الفليج - رحمه الله - (ملبي نداء الوطن).

13 ـ فيصل مبارك القناعي - رحمه الله - (إعلامي متميز).

14 ـ يوسف جاسم الحجي - رحمه الله - (صاحب مراتب عالية).

15 ـ عبدالله زكريا الأنصاري - رحمه الله - (للتوجيه والإرشاد جامع)

16 ـ جاسر خالد الجاسر - رحمه الله - (نائب دؤوب).

17 ـ خالد محمد الياسين - رحمه الله - (جامع الأوسمة).

18 ـ عبدالمحسن أحمد الفارس - رحمه الله - (مدرسة إدارية).

19 ـ حمد محمد المرعي - رحمه الله - (للسلامة الصناعية مؤلف).

20 ـ عيسى يعقوب بشارة - رحمه الله - (قائد من بيت النوخذة).

الرعاة

الراعي الإستراتيجي

1 ـ شركة سید حمید بهبهاني وأولاده.

2 ـ الشركة الأهلية للوحات الكهربائية.

3 ـ مركز تعزيز الوسطية.

4 ـ شركة High Pro.

الراعي الماسي

1 ـ وليد مناحي صنهات العصيمي.

2 ـ عائلة حبیب جوهر حیات.

الراعي البلاتيني

1 ـ ديوان الملا (الإعلامي/ محمد الملا).

2 ـ وقف عبدالباقي عبدالله النور.

الراعي الذهبي:

1 ـ رزان إبراهيم محمد الشطي.

2 ـ م.عبدالرحمن محمد الصالح العليان.

3 ـ مدرسة روض الصالحین ثنائية اللغة

4 ـ الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة.

5 ـ أبناء يعقوب بهبهاني.

الراعي الفضي

1 ـ مجموعة الساير.

2 ـ عائلة أمير شمل قبيلة الرشايدة - عوض فلاح المسیلم.

3 ـ شركة outlook.

4 ـ أبناء وأحفاد محمود يوسف الفليج.

5 ـ الهيئة الخيرية الإسلامية.

6 ـ فريق wish together.

الرعاة الإعلاميون

1 ـ مجموعة الراي الإعلامية.

2 ـ وزارة الإعلام.

3 ـ جريدة «القبس».

4 ـ جريدة «الأنباء».

5 ـ شركة O media.

6 ـ مركز سفاري الإعلامي.

7 ـ قناة سكوب.

8 ـ قناة العدالة.

9 - قناة الشاهد.

10 ـ تلفزيون وجريدة الصباح.

11 ـ شركة fnone design (بسام العبدان).