بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي بحضور رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) زياد العمر. وأشاد نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح في تصريح صحافي على هامش اليوم الوظيفي بأهمية مثل هذه الأنشطة ودورها المهم في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم. وأكد ان الهيئة تطمح الى الاستمرار بهذا النهج لاستيعاب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.



وأشار المطوطح إلى أنه تم عرض عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات لحملة مؤهل الدبلوم والجامعي وذوي الخبرة لكلا الجنسين، كاشفا عن حضور 220 باحثا، وقدم ممثلا من بيت التمويل الكويتي شرحا عن البنك وطبيعة الوظائف المعروضة من قبلهم. وتوجه بالشكر للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير الكوادر الوطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص.