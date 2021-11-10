بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» عن أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية قد حصلت لصالح أصحاب الأعمال من المواطنين نحو 11675 دينارا، وما يقارب 10635 دينارا لصالح عمالة منزلية.

وأشارت إلى أنها أعادت إلى العمالة 65 جواز سفر بموجب دعاوى قضائية، مضيفة أن الإدارة تسلمت 27 شكوى من مواطنين ضد مكاتب الاستقدام و152 شكوى من عمال ضد أصحاب عمل، وقامت بإحالة 62 شكوى إلى القضاء، في حين تمت إحالة 16 شكوى ترك عمل إلى القضاء، بالإضافة إلى إلغاء 5 تراخيص نهائيا.

وبينت الهيئة انه بموجب آخر إحصائية عن شهر أكتوبر الفائت فإن عدد العمالة المنزلية المسجلة لدى وزارة الداخلية بلغ 606364 عاملا منزليا.