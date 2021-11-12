عبدالعزيز الفضلي



قالت الموجه الفني العام لمادة العلوم منى الأنصاري إن الكويت ممثلة بالتوجيه الفني العام لمادة العلوم شاركت في مسابقة الأولمبياد الدولي الأول للفيزياء بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 8 - 12 نوفمبر.



وأكدت الأنصاري أن التوجيه الفني العام لمادة العلوم يعمل بشكل متواصل من خلال كوادره الوطنية لتشكيل فريق علمي من الطلاب والمعلمين متمكنين وقادرين على الدخول والمنافسة في المسابقات الدولية، موضحة ان المشاركة كانت «أونلاين» وبثلاثة من طلاب المرحلة الثانوية بمختلف المدارس والمناطق التعليمية، بقيادة رئيس الفريق الموجه الأول لمادة العلوم بمنطقة حولي التعليمية ناصر العبيدلي ومدرب الطلاب رئيس قسم العلوم بثانوية الواحة وليد العنزي. وذكرت أنه تم تنظيم برنامج تدريبي مكثف للطلاب لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة على الجوانب النظرية والعملية لمادة الفيزياء وتوصيل الخبرات التراكمية طوال سنوات التجربة لوزارة التربية في البطولات والمسابقات من خلال المشاركات السابقة للطلاب المشاركين والتأهيل المناسب للحصول على المراكز المتقدمة ورفع اسم الكويت في المحافل التربوية المحلية والعالمية.