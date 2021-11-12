أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سهام العنزي أن الهيئة حريصة على دعم طلبتها من الخريجين والمتوقع تخرجهم وتعزيز العلاقة بينهم وبين سوق العمل، فالعلاقات الوطيدة التي تربط الهيئة مع الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة ساهمت في تنمية وتطوير واستحداث الكثير من التخصصات، وعليه ارتأت الهيئة ممثلة بقطاع التخطيط التنمية إدارة متابعة الخريجين إلى تنظيم معرض الفرص الوظيفية الدراسية سنويا والذي أثبت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من تنظيمه نجاحه في استقطاب العديد من الكوادر.