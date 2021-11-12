عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حضر من جانب هيئة الزراعة رئيس مجلس الإدارة د.محمد الأحمد وعضويي مجلس الإدارة د.عبدالله الدوسري وعلاء الرومي، ومن التطبيقي مدير عام الهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري ومدير إدارة الأمن والسلامة د.فنيس العجمي ومدير المكتب الفني د.نبيل القلاف ومدير إدارة الخدمات العامة م.فريد العوضي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سهام العنزي.



وتم خلال توقيع العقد تبادل الحديث حول سبل التعاون بين الهيئتين في مجال تبادل الخبرات واستحداث برامج دراسية وتدريبية تستفيد منها هيئة الزراعة في سد احتياجاتها الوظيفية والاستفادة من الهيئة التدريسية والتدريبية للمشاركة في دراسات ومشاريع الهيئة التنموية المستقبلية. وتهدف الاتفاقية إلى بناء تعاون مثمر يحقق رؤية الدولة في مجال الزراعة والطاقة والمحافظة على البيئة من خلال ما تقدمه التطبيقي من تخصصات علمية وتدريبية، وخدمات زراعية من جانب شؤون الزراعة تستفيد منها التطبيقي.