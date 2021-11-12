آلاء خليفة



دعا أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم الحكومة المقبلة إلى الارتقاء بجودة التعليم، والنظر إلى متطلبات المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتوفير الميزانيات اللازمة لها للنهوض بمستوى التعليم والارتقاء به.



وقال الحضرم في تصريح صحافي: نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة وينبغي أن يكون التعليم والاهتمام برفع مستوى جودة التعليم على رأس أولويات الحكومة المقبلة، مشيرا إلى ان المؤسسات التعليمية تعاني بشكل ملحوظ من انحدار المستوى التعليمي للطلبة في جميع المراحل التعليمية، حتى وصل الأمر إلى عدم معرفة بعض طلابنا للقراءة والكتابة بالمراحل الثانوية والجامعية، وأصبحت تلك المشكلات واضحة للعلن منذ العودة للدراسة التدريجية بالمدارس والجامعات في أكتوبر الماضي، وهو ما ينذر بوجود أزمة تعليمية قادمة.



وشدد الحضرم على ضرورة تشكيل فرق من الأساتذة المتخصصين والأكاديميين لدراسة مشكلة تراجع جودة التعليم في المؤسسات التعليمية ووضع الحلول الناجعة في أقرب وقت ممكن.



وناشد الحضرم سمو رئيس مجلس الوزراء، والحكومة المقبلة ضرورة الاهتمام بالتعليم وتوفير الميزانيات للمؤسسات التعليمية والأكاديمية ودعم البحث العلمي، للارتقاء بجودة التعليم، واستعادة التصنيف الجامعي لجامعة الكويت.